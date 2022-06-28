Россия не оставит без ответа вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО. Она обеспечит национальную безопасность своей страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подробности передает издание “Аргументы и факты”.

По словам Дмитрия Медведева, российские сухопутные границы с государствами-членами Альянса увеличатся более чем в два раза. На фоне этого потребуются определенные военно-технические меры. Кроме того, он отметил, что статус Балтийского моря, как безъядерной зоны, останется в истории.

Дмитрий Медведев заявил: «Никто от этого не в восторге, и граждане двух стран-кандидатов в НАТО — тоже. Не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши «Искандеры», гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием. Мало кому приятно и то, что уплаченные налоги теперь пойдут не на благоустройство и гуманитарные программы, а на оборонные цели под эгидой НАТО».