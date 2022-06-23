К 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка может вырасти до 680 000 рублей, на второго – до 900 000 рублей. Такой проект разрабатывается Министерством труда и соцзащиты. Подробности передает РБК.

В сопроводительной записке к проекту приводятся суммы с учетом роста инфляции: “В 2023 году — на рождение 1-го ребенка 616,3 тысячи рублей и на 2-го — 814,4 тысячи рублей; в 2024 году — на рождение 1-го ребенка 653,9 тысячи рублей и на 2-го — 864,1 тысячи рублей; в 2025 году — на рождение 1-го ребенка 680,1 тысячи рублей и на 2-го — 898,7 тысячи рублей”.

Также в проекте закреплено сохранение пособий родителям и опекунам детей-инвалидов, ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, социальные пособия на погребение. Все эти выплаты должны индексироваться ежегодно с 1 февраля с учетом инфляции.

Напомним, что материнский капитал на первого ребенка можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.