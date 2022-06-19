В феврале-марте 2023 года в российских кредитных организациях должны появиться банкоматы отечественного производства. Такие сроки назвал гендиректор компании BFS Артем Жилонов. Фирма планирует выпускать оборудование на базе российских процессоров “Эльбрус” – сообщает РИА “Новости”.

Жилонов уточнил, что первая партия банкоматов будет состоять примерно из 1,5 тысячи единиц оборудования. Аппараты поступят в банки, которые уже проявили интерес к продукции .

По словам гендиректора BFS, российские банкоматы не будут уступать зарубежным аналогам. Кроме отечественных процессоров, в них будет установлено российской программное обеспечение.

Проблемы с банкоматами у финансовых организаций началась весной этого года. Из-за санкций, поставки оборудования из-за рубежа практически прекратились. Как правило, банкоматы в Россию поставлялись из Германии и Японии. Ранее финансовые организации просили Центробанк повременить с введением в оборот новых российских купюр – из-за сложностей с обновлением иностранного ПО в импортных банкоматах новые купюры могли бы просто не считываться.