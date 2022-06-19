В марсианском кратере Джезеро обнаружен странный блестящий предмет, размеры которого сопоставимы с автомобилем. Его сфотографировал марсоход Perseverance, который с февраля прошлого года тщательно исследует данный участок красной планеты.

Команда Perseverance уверена, что это не марсианский, а земной мусор. Ее представители предполагают, что речь идет о фрагменте термоодеяла. Оно было частью одной из ступеней марсохода, включающей в себя реактивный ранец с ракетным двигателем.

Perseverance сбросил эту ступень в 2021 году, после чего ее могло занести в кратер сильным ветром, который периодически дует на Марсе.

Кратер Джезеро выбран для исследований, так как несколько миллиардов лет назад здесь находилась дельта реки и большое озеро. Задачей марсохода является поиск любых признаков древней жизни.