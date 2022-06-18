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Украинские боевики, скрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, начинают постепенно осознавать бессмысленность сопротивление и сдаются в плен. Однако их личные данные пока не раскрываются, рассказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он объяснил, что на территории завода работают заградительные отряды из числа упоротых националистов, поэтому для обеспечения безопасности сложивших оружие боевиков их имена и фамилии, а также подразделения, в которых они числятся, решено временно засекретить, передает «Московский комсомолец».

По словам Марочко, такой подход позволит также обезопасить родственников военнослужащих, которые сдались в плен, от угроз со стороны украинских радикалов.

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