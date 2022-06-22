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Украинских боевиков в районе Золотого и Горского чрезвычайно сложно идентифицировать, так как националисты ВСУ забирают с тел погибших документы и личные вещи. Делают они это по приказу командования максимально обезличивать убитых в боях военнослужащих, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко изданию “Взгляд”.

Так он прокомментировал сообщение о гибели иностранных наемников, а также ответил на вопрос журналистов о личностях «солдат удачи». По словам Марочко, меры по опознанию тел предпринимаются, однако процесс занимает немало времени из-за обезличивания своих сослуживцев боевиками ВСУ.

Напомним, что ранее эксперты неоднократно сообщали, что ВСУ не забирают тела погибших, оставляя их на поле боя. Связано это с крупными выплатами, которые семьям павших солдат пообещал президент Украины Владимир Зеленский. Боевики, которых бросили на месте гибели, числятся пропавшими без вести, поэтому за них никаких выплат не полагается.

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