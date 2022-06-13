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Переход Северодонецка под контроль ВС РФ вполне может привести к перелому в спецоперации ВС РФ, считает политолог Сергей Марков. Он подробно объяснил журналистам издания «Русская весна» свою точку зрения.

По словам эксперта, президент Украины Зеленский надеется сохранить хотя бы часть города под контролем ВСУ до 15 июня, когда на немецкой базе Рамштайн состоится очередное заседание глав Минобороны стран НАТО. План украинского лидера прост – он ждет, что на этой встрече будет принято решение о передаче Киеву большого количества оружия.

При этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отлично видит огромные потери украинских военных в бессмысленной битве и требует отвода войск в направлении Краматорска и Славянска. Но президент Зеленский настаивает на своей позиции.

В Северодонецке сейчас фактически уничтожается армия Украины, поясняет Марков. В этом городе и соседнем Лисичанске находится около 40 тысяч военнослужащих, шансы которых на отступление стремительно тают. Еще 50 тысяч находится в Славянско-Краматоорской агломерации.

Запад не может определиться, что делать Украине в подобной ситуации. В Минобороны Великобритании заявляют, что украинцы должны стоять до последнего, а вот Пентагон рекомендует ВСУ все же сохранить силы и уйти из Северодонецка и Лисичанска.

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