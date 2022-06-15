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Россия является сильной державой и находится на одном континенте с Украиной. Так было раньше, есть сейчас и будет всегда, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«География упряма, Россия никуда с этого континента не денется», – пояснил он на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Также Макрон заявил, что никогда не поддерживал идею объявления войны России и ее уничтожения, а также неоднократно говорил это украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Напомним, что французский лидер находится в Румынии. В рамках визита он намеревается встретиться с военнослужащими ВС Франции, которые сейчас находятся в этой стране, выполняя задачи Североатлантического альянса.

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