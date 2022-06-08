Всего одной фразы Эммануэля Макрона стало достаточно, чтобы привести в ужас украинцев. Речь идет о словах о недопустимости унижения России. Об этом сообщил финский обозреватель Лаури Нурми в издании Iltalehti.

Аналитик отметил, что французский лидер предупредил о необходимости в дальнейшем налаживать отношения с Москвой. Именно поэтому сейчас недопустимо позволять себе унизительные высказывания в адрес России.

Жители Украины очень испугались такого заявления главы Парижа. Они предположили, что такие высказывания могут свидетельствовать о готовности Франции признать специальную военную операцию правомерной и признать ее.

По словам обозревателя, сейчас Макрон пытается выступить в роли “миротворца”. Он стремится подтолкнуть стороны к дипломатическому решению споров и прекратить военный конфликт.