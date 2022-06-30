Франция намерена развернуть новую бригаду своих ВС в Румынии и тем самым усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Такое заявление после саммита Североатлантического альянса в Мадриде сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я подтвердил нашу готовность усилить безопасность наших союзников, отправляя новую бригаду в Румынии. Франция решила взять на себя это обязательство в отношении Румынии», – приводит его слова агентство РИА Новости.

Также усиливать восточный фланг НАТО намеревается Эстония. Ее представители заявили, что возьмутся за решение этой задачи «уже завтра».

МИД РФ отреагировал на все подобные заявления и отметил, что если Альянс продолжит усиливать восточный фланг, то Москва будет вынуждена предпринять компенсирующие меры в ответ на такие действия.