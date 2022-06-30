Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал повышенную активность Североатлантического альянса у границ РФ и РБ. Он заявил, что Минск и Москва пока даже не пытались давать ответ на подобные действия, а сделали всего полшага, передает РИА Новости.

«Мы еще полшага сделали, они же летают, тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить, сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных в России. У нас их нет», – заявил белорусский лидер в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он также рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полном серьезе обсуждался ответ Западу и вопросы обеспечения безопасности России и Белоруссии.

«Мы фактически не скрывали этого. Никакой инсценировки там не было, про ядерное оружие и прочее», – подвел итог Лукашенко.