В тающем горном леднике обнаружили самую древнюю обувь в Норвегии – ботинок небольшого размера, который принадлежал либо юноше, либо женщине. Находку отнесли к эпохе бронзы, а это означает, что ее возраст составляет около 3 тысяч лет.

Археолог Биргитте Скар рассказала, что ботинок был обнаружен среди множества других древних артефактов. Сокрытые во льдах они в подавляющем большинстве случаев находятся в идеальном состоянии. Тысячи лет никак не повлияли на них, поэтому никаких признаков деформации или разложения находок не наблюдается.

Специалист рассказала, что ботинок удалось найти в 2007 году в южной части Норвегии. Вместе с ним под тающими льдами обнаружились лопата, полностью изготовленная из дерева, и несколько стрел. Но 3000-летние артефакты не являются самыми древними. Кроме того, археологи нашли в том же южном районе Йотунхеймен древко стрелы, возраст которого составляет более 6000 лет.