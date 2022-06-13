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Литва на данный момент почти треть своего оборонного бюджета потратила на военную помощь Киеву. Также она успешно собрала средства на покупку турецкого ударно-разведывательного дрона «Байрактар ТБ2», который, впрочем, Анкара отдала Украине бесплатно.

Сейчас Вильнюс снова решил отличиться. Он заявил о приобретении у Эстонии шести новейших беспилотников EOS C-VTOL, которые дают возможность эффективно корректировать артиллерийский огонь.

БПЛА абсолютно бесшумны, что обеспечивается использованием в его конструкции электродвигателя. Также они оснащены лазерной системой целеуказания и способны преодолевать расстояния в 50 километров.

Четыре таких дрона Киев должен получить буквально на днях. Еще два Литва отправит на Украину в августе, сообщает РБК.

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