Разговоры киевских властей о способности увеличить численность армии до миллиона человек не имеют под собой никаких оснований. Украина проводит мобилизацию всех, кто попадется под руку, но никакой пользы от таких «военнослужащих не будет», – уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Аналитик рассказал изданию «Украина.ру», что подавляющее большинство пленных ВСУ – это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Молодежь встречается намного реже, что означает лишь одно – воевать она точно не хочет.

Кроме того, Киев, хватающий всех подряд, наскоро создает новые подразделения, не давая людям даже пройти боевую подготовку. Фактически, он превращает граждан в пушечное мясо, надеясь «завалить» ним российскую армию и тем самым одержать победу. Однако в ситуации, когда бойцы с трудом представляют себе поставленные перед ними боевые задачи и не умеют толком держать автомат в руках, ни о какой победе и речи быть не может, уверен эксперт.