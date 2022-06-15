Массированные обстрелы Донецка показывают, что ВСУ чувствуют свое поражение и готовятся к трусливому бегству с Донбасса, считает военный аналитик Дмитрий Литовкин.

Он пояснил, что Киев действует в подобном ключе всегда. Когда он чувствует скорое поражение, то стремится уничтожить как можно больше объектов инфраструктуры и мирных жителей. Он ненавидит гражданское население Донбасса и готов делать что угодно, чтобы максимально ему навредить.

«Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить. Прежде всего, ВСУ уничтожают собственное население, это свидетельство того, что они сваливают и хотят напоследок нагадить как можно больше», – цитирует Литовкина портал Ura.ru.

Напомним, что сейчас на Донбассе продолжаются бои за Северодонецк. По сообщениям украинской стороны, этот город полностью находится под контролем ВС РФ, боевики ВСУ вместе с мирными жителями прячутся на заводе «Азот».