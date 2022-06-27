Лидеры “Большой семерки” за обедом обсудили фотосессию Владимира Путина и порассуждали о том, стоит ли им тоже раздеться, чтобы быть “круче” российского президента. Об этом сообщает издание France-Presse. Подробности передает “ПолитРоссия”.

Премьер-министр Великобритании спросил: “Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?”. В ответ на это глава правительства Канады Джастин Трюдо предложил сначала сделать официальную фотографию в одежде, а потом уже раздеться.

Джонсон заявил коллегам, что лидеры “должны показать, что мы круче Путина”. Он добавил: “Мы должны показать им наши грудные мышцы”.

Напомним, что саммит “Большой семерки” начался с 26 июня. Он пройдет до 28 июня. Среди участников саммита: лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также в мероприятии примет участие в формате видеосвязи украинский лидер Владимир Зеленский.