Японский политик Юитиро Тамаки, состоящий в оппозиционной Народно-демократической партии, заявил о необходимости использования атомных подводных лодок. Также он отметил, что стране нужно срочно рассмотреть возможность использования современных военных технологий.

Он пояснил, что Японии может потребоваться наносить ответный удар, для чего нужно постоянно вести наблюдение и выполнять разведывательные миссии. Для этой цели в распоряжении ВС страны должны быть космические спутники и беспилотные летательные аппараты. Непосредственно для ответного удара также потребуются подводные лодки с ядерными силовыми установками.

Глава правительства Фумио Кисида ответил Тамаки, что Япония полностью отказалась от изготовления, ввоза на территорию страны и применения ядерного оружия. Поэтому ни о каких атомных субмаринах не может быть и речи.