Воспользоваться льготным жилищным кредитом сможет больше человек. Правительство России расширило список получателей ипотеки с частичным участием государства. Теперь кредит под 9 процентов годовых смогут получить граждане, которые строят индивидуальный жилой дом без участия фирм-застройщиков, то есть своими руками.

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что льготный кредит на самостоятельное строительство дома в 2022 году получит примерно 8 тысяч семей. Программа льготной ипотеки действует до конца текущего года.

Изначально программу льготной ипотеки запускали для приобретения квартир на более выгодных условиях с частичным участием государства в новостройках. С одной стороны это должно было помочь гражданам улучшить свои жилищные условия, с другой – стать мерой поддержки для строительной отрасли за счёт повышенного спроса на жильё.

Сейчас максимальный размер кредита, который можно взять по программе льготной ипотеки, составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов предельная сумма – 6 миллионов рублей. Впрочем, льготную ипотеку можно соединить с рыночной, однако в этом случае на сумму сверх установленного предела будут начисляться проценты, по которой ипотеку выдаёт банк. То есть на несколько процентов выше льготной.