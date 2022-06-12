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У ВСУ был мизерный шанс одержать победу в битве за Донбасс, но из-за неверного выбора тактики они его упустили, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что западные СМИ уже заявляют о поражении Украины в битве за Донбасс. По их мнению, ВСУ вполне могут продержаться еще несколько недель, но это уже ничего не решит. Поэтому единственно верное решение сейчас – это отступление с Донбасса, которое позволит хотя бы сохранить силы для боевых действий на других направлениях. Впрочем, Киев не слышит голоса разума и продолжает уничтожать свои подразделения, превратив их в пушечное мясо.

По мнению Леонкова, ВСУ не стоило оборудовать множество мелких укрепрайонов. Если бы они создали мощные крепости в крупных городах, взять их было бы сложнее. Но говорить об этом уже поздно, так как ВС РФ фактически выиграли битву за Донбасс.

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