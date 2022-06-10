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На Донбассе началась битва за Славянск, который ополчение ДНР оставило националистам 8 лет назад. Украинские военные превратили город в крепость, однако после изнурительных боев за Красный лиман и Святогорск они вряд ли сумеют оказать достойное сопротивление союзным силам, рассказал военный эксперт Алексей Леонков изданию «Украина.ру».

Он пояснил, что изначально именно в Краматорске и Славянске располагались самые боеспособные части армии противника. Однако в боях за Святогорск и Красный Лиман в ДНР, а также за Рубежное и Попасную в ЛНР они серьезно поистрепались. Поэтому оставшиеся силы в Славянске и Краматорске «окружены и обречены», уверен эксперт.

Леонков отметил, что прогнозировать сроки установления контроля над этими городами нет никакого смысла. ВС РФ действуют грамотно и не торопясь, чтобы свести к минимуму потери, а также защитить местное население Донбасса, которое оказалось заложником украинских боевиков.

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