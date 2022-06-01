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Красивая информационная картинка, которую ежедневно рисует Киев, обходится Украине невероятно дорого. Чем дольше длится конфликт, тем большую цену за это платят украинские ВС, сообщил в интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что киевскому режиму во главе с президентом Зеленским абсолютно все равно, сколько еще людей погибнет или будет ранено во время боевых действий. Ни военные, ни мирные жители украинского лидера совершенно не интересуют, так как он преследует собственные цели.

ВС РФ, в отличие от ВСУ и киевского режима, стараются завершить специальную военную операцию таким образом, чтобы минимизировать количество жертв среди гражданского населения Украины, а также снизить потери среди военнослужащих российской армии.

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