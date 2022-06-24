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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о стратегическом замысле, который был разработан командованием российской армии. В интервью с изданием “Украина.ру” он отметил, что план российского командования сработал на донбасском направлении.

Алексей Леонков прокомментировал: «В принципе, стратегический замысел, который был у российского командования, чтобы максимально перемолоть все силы и средства украинской армии — он фактически сработал».

Эксперт добавил, что план удалось реализовать с минимальными потерями, максимально перемолоть наиболее боеспособную Донецкую группировку ВСУ. Теперь украинскому командованию остается только перебрасывать плохо подготовленных резервистов. С каждым днем на поле боя появляются солдаты с боевыми качествами все ниже и ниже. Вооружение, которое поступает с Запада, тоже удается успешно уничтожается.

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