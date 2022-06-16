Американские наемники ВСУ попали в плен к российским войскам из-за досадной ошибки разведки, считает военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что под Харьковом лесистая местность, в которой радиотехническая и оптико-электронная разведка вполне могут давать серьезные сбои.

Он рассказал, что именно эти виды разведки позволяют украинским военным получать актуальную информацию. Первая вычисляет, где находится личный состав, а вторая ориентирована на скопления техники. Но в лесу ни та, ни другая не дают гарантии точности результатов.

Именно поэтому наемники США, пытающиеся пробиться к подразделениям ВСУ, заблудились в лесной чаще и вышли прямо в руки военнослужащих союзных сил. Леонков отметил, что американцам еще повезло. Ведь они вполне могли погибнуть, а в российском плену смерть им точно не грозит.