Если украинские войска попытаются запереться в Запорожье точно так же, как и в Мариуполе, их ждет разгром, уверен военный аналитик Алексей Леонков. Он пояснил, что на «Азовстали» скрывались боевики, имевшие опыт, а в других городах российским ВС будут противостоять необстрелянные новички.

По словам эксперта, сейчас Киев разбавляет подразделения ВСУ мобилизованными гражданами, которые за день проходят ускоренный курс боевой подготовки, а также участниками сил территориальной обороны, многие из которых держали в руках только деревянный автомат.

Кроме того, в Мариуполе было тяжелое вооружение и техника. Сейчас ничего этого нет, украинская армия испытывает сложности даже с обмундированием и боеприпасами. Поэтому попытка ВСУ повторить Мариуполь в любом из крупных городов Украины обречена на провал.