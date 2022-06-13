После уже очевидного поражения на Донбассе Киев все силы бросит на Херсонское направление. Именно туда он отправит американские реактивные системы залпового огня, которые ждет с таким нетерпением, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что группировка российских войск сейчас занимает правый берег Днепра. Он круче левого, поэтому возводить там укрепрайоны довольно сложно. Киев может воспользоваться ситуацией и с помощью западного оружия выбить оттуда ВС РФ.

Это необходимо ему, так как можно будет усиливать пропаганду и заявлять об успешной контратаке под Херсоном. Именно для этих целей ВСУ дожидаются РСЗО.

Еще одна причина, по которой Киев выберет именно Херсонское направление вместо обстрелов территории России – это возможность наносить удары и не опасаться претензий со стороны РФ, так как Херсон все еще формально считается украинской территорией.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт отметил, что боевики ВСУ не очень смыслят в тонкостях использования американских РСЗО, поэтому в боевых действиях могут принимать участие румынские военнослужащие, способные управлять этим вооружением.