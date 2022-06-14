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ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине могут провести испытания лазерных комплексов «Задира», разработанных для борьбы с беспилотниками противника. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что главное преимущество данного вида вооружения заключается в способности уничтожать БПЛА, изготовленные из композитных материалов с использованием электродвигателя. Такие дроны летят бесшумно и не обнаруживаются радарами, так как в их конструкции отсутствует металл.

«Предполагалось, что малый размер БПЛА решит все проблемы военных. Техника электрическая, все детали пластиковые. Думаю, что «Задиру» попробуют испытать в боевых условиях», – выдвинул предположение эксперт.

Он также отметил, что «Задира» – это инновационный боевой лазер высокого уровня, обладающий уникальными возможностями по уничтожению воздушных целей.

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