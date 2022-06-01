Запад стыдливо умалчивает о том, что российское зерно не попадает на мировые рынки из-за его санкций против судов РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в Саудовской Аравии, на пресс-конференции по итогам визита в эту страну.

Лавров отметил, что под санкции попали все логистические финансовые цепочки, которые выстраивались долгие годы. Кроме того, российские суда, осуществляющие транспортировку зерна, отказываются страховать и не принимают в западных портах.

По словам главы МИД, Запад громогласно заявляет, что санкции не распространяются на зерно, но почему-то умалчивает, что они действуют против российских судов.

Лавров также отметил, что с российской стороны никаких проблем по наполнению мирового рынка зерном не существует. РФ готова осуществлять стабильные поставки, как только суда начнут принимать в западных портах. Что касается Украины, она сама заблокировала акваторию, расставив там мины.