Запад своими санкциями на российские суда сам разрушил существующие логистические цепочки, а сейчас обвиняет РФ в продовольственном кризисе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Соединенные Штаты почему-то стыдливо умалчивают об этих ограничениях.

Именно из-за санкций на суда возникли проблемы с поставками на мировые рынки российского зерна. При этом у самой РФ нет никаких проблем с их устойчивым обеспечением этой продукцией.

Проблемы с поставками украинского зерна также создала совсем не Россия. Киев сам заминировал свои же порты, стремясь защитить их от высадки десанта. Сейчас он не может отправить зерно в Европу, так как отказывается разминировать акваторию Черного моря.