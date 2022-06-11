Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывание польского президента Анджея Дуды, сравнившего российского лидера Владимира Путина с Гитлером. Глава МИД заявил, что Польше стоило бы уделять больше внимания собственной истории.

По словам Лаврова, комментировать высказывания ряда политиков из Европы и с Украины довольно сложно, но это заявление Дуды, сделанное во время интервью немецкой газете Bild, нельзя оставлять без внимания.

«Польша и те ее руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории», – заявил Лавров.

Он также спросил, не сравнивали ли его самого с Иоахимом фон Риббентропом, который во времена Гитлера занимал пост главы МИД Германии, и отметил, что Польша приступила к освоению территории Украины, скрывая этот факт за громкими высказываниями и заявлениями о недопустимости восстановления отношений с РФ.