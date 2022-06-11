читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывание польского президента Анджея Дуды, сравнившего российского лидера Владимира Путина с Гитлером. Глава МИД заявил, что Польше стоило бы уделять больше внимания собственной истории.

По словам Лаврова, комментировать высказывания ряда политиков из Европы и с Украины довольно сложно, но это заявление Дуды, сделанное во время интервью немецкой газете Bild, нельзя оставлять без внимания.

«Польша и те ее руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории», – заявил Лавров.

Он также спросил, не сравнивали ли его самого с Иоахимом фон Риббентропом, который во времена Гитлера занимал пост главы МИД Германии, и отметил, что Польша приступила к освоению территории Украины, скрывая этот факт за громкими высказываниями и заявлениями о недопустимости восстановления отношений с РФ.

Вам может понравиться

Российский разведчик рассказал об изнаночной стороне операции ВС РФ на Украине

Один из российских разведчиков рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» об особенностях специальной военной операции на Украине. Он отметил, что сам некоторое время не мог привыкнуть к участию в боевых действиях,

Суд в Приморье рассмотрит иск к сети H&M о дискриминации покупателей

Дискриминацию по национальному признаку усмотрел юрист из Приморского края в действиях компании H&M, которая в марте приостановила свою деятельность в России. H&M – крупнейшая в Европе сеть по розничной торговле

Сбежавшие боевики ВСУ пожаловались на ужасные условия службы французским журналистам

Боевики ВСУ, в отношении которых на Украине возбуждено уголовное дело за «саботаж», рассказали журналистам французского издания Le Figaro об условиях службы. Бойцы записались в территориальную оборону, где их целых полтора
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |