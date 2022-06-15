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Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев оценил возможную спецоперацию Турции на территории Сирии. По его мнению, она является крайне неразумной.

Лаврентьев предупреждает, что подобные действия могут привести к эскалации и очередному вооруженному противостоянию в регионе. Таким образом специальный представитель главы российского государства отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган сообщил о планах начать специальную военную операцию против курдских вооруженных формирований в Сирии. Александр Лаврентьев отметил, что такие неразумные действия могли привести к дестабилизации ситуации, которая и так остается очень напряженной.

Лаврентьев обратил внимание, что Россия настоятельно рекомендует сторонам урегулировать этот вопрос мирным путем. Москва неоднократно заявляла о готовности оказать поддержку в ходе переговоров между сторонами.

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