Численность группировки войск РФ в Сирии осталась прежней, ее сокращение из-за спецоперации на Украине не планировалось и не проводилось. Сейчас идет плановая ротация личного состава, заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

Он пояснил, что из Сирии также не выводилась какая-либо техника. Количество истребителей и бомбардировщиков ВКС, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, боевых машин осталось таким же, как и до спецоперации на Украине, приводит слова спецпредставителя РИА Новости.

Лаврентьев также прокомментировал намерение Турции провести собственную военную операцию на севере Сирии. Он заявил, что это весьма опасно, так как среди курдов могут с новой силой вспыхнуть сепаратистские настроения. Поэтому в ходе переговоров в Нур-Султане российская делегация пыталась убедить Анкару отказаться от невыгодных ей самой решений.