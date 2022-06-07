Знаменитый театр “Ла Скала” в Италии свой новый сезон откроет оперой русского композитора Модеста Мусоргского “Борис Годунов”. Об этом местным СМИ заявил управляющий театром Доменик Мейер.

На фоне решений других европейских учреждений культуры в свете последних событий заявление Мейера многие называют смелым и не соответствующим современным тенденциям. Объясняя свою позицию, управляющий знаменитым миланским оперным театром отменил, что он против “отмены” русской культуры и предпочитает не участвовать в “охоте на ведьм”.

Раннее многие западные концертные площадки решили исключить из своего репертуара произведения русских композиторов. В том числе и классических. Кроме этого, от сотрудничающих с площадками российских деятелей культуры требовали публичного осуждения специальной военной операции в Донбассе. Все эти явления получили в прессе обобщённое наименование “отмена русской культуры”.