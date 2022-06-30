Если стоимость доллара продолжит снижаться, у российских экспортёров могут возникнуть сложности. Их рублёвая выручка значительно просядет. Критичным станет показатель в 30 рублей за один доллар. Такое мнение высказал представитель Независимого топливного союза Григорий Баженов.

В интервью “Ленте.ру” он заявил, что укрепление рубля, как правило, приносит проблемы предприятиям, которые ориентированы на экспорт своей продукции. Крепкий рубль делает торговлю фактически невыгодной, отметил аналитик.

Вернуть курс к приемлемым для экспортёров значениям могло бы восстановление импорта. В этом случае на рынке возник бы спрос на валюту для закупа иностранных товаров, что увеличило бы её в цене. Но восстановления импорта – небыстрый процесс, считает Баженов.

Эксперт предполагает, что импорт до нормальных значений восстановится не раньше, чем через год-два. К этому подтолкнёт сама ситуация: товары, купленные в своё время за рубежом, начнут заканчиваться. Одновременно с этим, прогнозирует Баженов, будет снижаться экспорт.