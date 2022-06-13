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Неподалеку от населенного пункта Тель-Рифат российский бронеавтомобиль попал в осаду курдских формирований, забросавших транспортное средство камнями. Портал Avia.Pro рассказавший об этом инциденте, отмечает, что открывать огонь представители СДС побоялись, так как примерно представляли себе последствия этого шага.

Не исключено, что инцидент произошел во время вывода российских войск из Тель-Рифата, о котором сообщалось ранее. Камни вряд ли могли нанести какие-то серьезные повреждения бронированной машине, однако подобное отношение указывает на недовольство курдов пребыванием ВС РФ на территории провинции.

Авторы публикации опубликовали видео, на котором камни попадают точно по бронеавтомобилю, однако тот продолжает движение.

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