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Украинский офицер Михаил Фролов, который служит в в/ч 0515, оказался куратором «иностранного легиона» на Николаевском и Одесском направлениях. При этом сообщается, что у него могут быть документы на другое имя, что несколько осложняет его поимку.

О кураторе иностранных наемников рассказал «серый гусь» из Великобритании Эндрю Хилл, который сдался российским подразделениям на Донбассе еще в апреле текущего года. Британский «солдат удачи» вел дневник, в который внес даже координаты мест массовых захоронений мирного населения, уничтожаемого ВСУ.

Михаил Фролов, как выяснилось, служит в Главном управлении разведки при украинском Минобороны. Именно поэтому ему было поручено курировать иностранных боевиков.

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