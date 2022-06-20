В случае отсутствия поставок оружия в требуемых Киеву объемах, ВСУ готовы «воевать лопатами», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Подобное высказывание видимо призвано подхлестнуть постепенно затухающее желание Европы помогать украинской армии все новыми и новыми партиями вооружений.

«Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», – заявил министр.

Напомним, что киевские политики практически ежедневно сообщают обо все новых и новых потерях по всей линии фронта. Одновременно с этим они заявляют, что «перемога» близка, но для нее необходимо еще больше оружия от Запада. Лучше всего раскрывают суть происходящего иностранные наемники, которые рассказывают об отсутствии боеприпасов, связи, координации между подразделениями, из-за чего различные формирования ВСУ часто устраивают перестрелки друг с другом.

На этом фоне Кулеба заявляет, что украинская армия готова биться лопатами и не намерена сдаваться. Спрашивал ли он об этом хотя бы одного представителя этой самой украинской армии, неизвестно.