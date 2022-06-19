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Несмотря на кардинальные изменения в мировой и отечественной экономиках за последнее время, их базовые принципы не меняются. Российская экономика в новых условиях остаётся рыночной, в которой значительное место занимает частный сектор. Такое мнение высказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Его слова приводит ТАСС.

Кудрин добавил, что на частный сектор в современных условиях возлагаются большие надежды – частный бизнес гораздо оперативнее реагирует на вызовы и адаптируется быстрее, чем условные государственные компании. Последние скованы множеством бюрократических процедур и рамок. Глава Счётной палаты добавил, что это прекрасно понимают и на Западе, эффективность экономики которого также строится на сильном частном секторе.

По словам Кудрина, возврата к плановой экономики, характерной для Советского Союза, не планируется. При такого рода экономической модели государство контролирует не только количество производимой продукции, но и цены на неё, напомнил глава Счётной палаты.

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