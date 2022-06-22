В Следственный комитет России подали заявление на журналистку и блогершу Ксению Собчак. Ей предъявляют обвинение в мошенничестве. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина от участников курса “Метод Собчак”.

Заявители утверждают, что оплатили Собчак участие в авторском марафоне, но так и не получили обещанное. Участники указывают в заявлении, что внесли за курс от 300 000 до 600 000 рублей. Они отметили, что покупатели такого дорогого курса должны получить возможность лично встречаться с журналисткой, получать от нее ответы на вопросы, вести совместные эфиры. Но они ничего не получили.

Участники проекта требуют возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак и «других лиц, причастных к совершению преступления».

Ксения Собчак заявила о запуске своего авторского марафона в середине апреля. Она обещала, что курс будет включать в себя три основных блока: деньги, карьера и коммуникация.