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Российская противорадиолокационная ракета Х-31П эффектно уничтожила РЛС американского комплекса противовоздушной обороны Patriot, рассказал портал Avia.Pro. Уточняется, что речь идет лишь о демонстрации возможностей данного боезаряда, а уничтоженный объект только имитировал радиолокационную станцию.

Атаковал его истребитель Су-30, принадлежащий ВВС Алжира. Ракета Х-31П разогналась до скорости в 3 Маха и не оставила даже воспоминаний от имитации РЛС. Такие ее возможности должны стать для Соединенных Штатов сигналом того, что российское оружие способно расправляться даже с такими раскрученными системами, как Patriot.

Американское издание Military Watch рассказало, что Алжир, являющийся одним из самых крупных покупателей российского вооружения на мировом рынке, выбирает самые продвинутые боевые системы и находится в полной готовности противостоять потенциальным противникам в лице Испании и Марокко, имеющих на вооружении ЗРК Patriot.

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