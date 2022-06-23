читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Технику и электронику по схеме параллельного импорта начали ввозить крупные российские ритейлеры. Первыми эту информацию подтвердили в сети магазинов “Связной” – пишет газета “Коммерсантъ”.

Уточняется, что скоро на прилавках торговой сети появятся товары от компаний, которые ушли с российского рынка. Речь в числе прочего идёт о смартфонах от Samsung и “айфонах”, игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo, а также о других девайсах.

Как пояснили газете представители “Связного”, ввезённые по схеме параллельного импорта товары будут стоить для потребителя дороже тех, что ввезли до 24 февраля. В зависимости от товара цены повысятся на 10-20%.

Ритейлер утверждает, что никаких проблем с активацией устройств у покупателей возникнуть не должно – изначально все товары предназначены для продажи в странах Евразийского экономического союза. Если товар будет неисправен, то ритейлер обещает вернуть за него деньги.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну тех или иных товаров без разрешения правообладателя. Ранее такую схему узаконили российские власти на фоне ухода из страны иностранных компаний и экономических санкций.

Вам может понравиться

Уничтожены склады оружия и боеприпасов ВСУ в Чугуеве Харьковской области

Киев на протяжении нескольких недель накапливал запасы оружия и боеприпасов в городе Чугуев Харьковской области. Под склады, разумеется, выделили лучше всего подходящие для этой цели объекты – детские сады и

Минобороны РФ рассказало об отказе подразделений ВСУ противостоять российским войскам

Целые подразделения украинской армии отказываются отправляться в зону боевых действий, сообщает Минобороны РФ. Как бойцы, так и офицеры отлично видят некомпетентные действия командования и поэтому предпринимают все возможные меры, чтобы

Володин отреагировал на заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности воевать лопатами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделала громкое заявление о том, что Киев готов воевать с Россией даже “с лопатами в руках”. Такое высказывание очень насмешило спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |