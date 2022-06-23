Технику и электронику по схеме параллельного импорта начали ввозить крупные российские ритейлеры. Первыми эту информацию подтвердили в сети магазинов “Связной” – пишет газета “Коммерсантъ”.

Уточняется, что скоро на прилавках торговой сети появятся товары от компаний, которые ушли с российского рынка. Речь в числе прочего идёт о смартфонах от Samsung и “айфонах”, игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo, а также о других девайсах.

Как пояснили газете представители “Связного”, ввезённые по схеме параллельного импорта товары будут стоить для потребителя дороже тех, что ввезли до 24 февраля. В зависимости от товара цены повысятся на 10-20%.

Ритейлер утверждает, что никаких проблем с активацией устройств у покупателей возникнуть не должно – изначально все товары предназначены для продажи в странах Евразийского экономического союза. Если товар будет неисправен, то ритейлер обещает вернуть за него деньги.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну тех или иных товаров без разрешения правообладателя. Ранее такую схему узаконили российские власти на фоне ухода из страны иностранных компаний и экономических санкций.