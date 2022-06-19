Союзные силы ВС РФ и независимых республик Донбасса атаковали целую группу иностранных наемников в Северодонецке. По данным портала Avia.Pro, как минимум 20 «солдат удачи» было ликвидировано. Всего же в боях за этот стратегически важный населенный пункт участвует около 20 тысяч «добровольцев» из Соединенных Штатов.

При этом оставшиеся в живых наемники сообщают, что в Северодонецке сейчас настоящий ад. ВСУ несут серьезные потери, но деваться им просто некуда. Очень много раненых боевиков, которых некому или некогда эвакуировать.

Также отмечается, что украинские военные хотя и продолжают удерживать оборону на заводе «Азот», город практически полностью контролируется союзными силами. И сдача в плен боевиков ВСУ – это только вопрос времени.