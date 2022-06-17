Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в своем телеграм-канале прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о Минских соглашениях. Напомним, что украинский политик заявил, что, подписывая эти договоренности, он лишь хотел «выбить» для страны 8 лет на восстановление военной мощи и экономики.

Косачёв, слова которого приводит Regnum, заявил, что Порошенко и его последователь Зеленский «выбили» только миллионы исковерканных судеб и тысячи жизней украинцев. Так как выполнение Минских соглашений позволило бы им остаться в неразделенной стране.

«Порошенко и Зеленский разрушили страну в угоду своим политическим амбициям. И это как никогда должно стать наконец-то ясным европейским лидерам, продолжающим садиться за один стол переговоров с Зеленским, бессмысленных и, судя по всему, безрезультативных. Если не считать «восстановление экономического роста и мощи вооружённых сил страны» а-ля Порошенко искомым результатом безответственной политики Запада на украинском направлении все последние восемь лет», – написал Косачёв.

Также он назвал заявление Порошенко феноменальной подставой для канцлера Германии Олафа Шольца и президентов Франции и Италии Эммануэля Макрона и Марио Драги.