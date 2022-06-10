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Корреспондент издания “Известия” Линар Гинатуллин продемонстрировал кадры, как на передовую доставляется груз с материально-техническим обеспечением, без которого российским военнослужащим невозможно обойтись.

Каждый день из пунктов служб снабжения выезжают около 300 грузовиков с продуктами, топливом, боеприпасами и водой. Машины следуют колонной со скоростью до 80 км/ч. Каждую колонну возглавляет бронированный транспортер. Машины находятся под охраной зенитчиков. Обеспечение безопасности – важный момент, так как на маршруте следования колонны могут быть засады, некоторые участки трассы заминированы.

Линар Гинатуллин рассказал об интересных фактах. У каждого водителя машины есть свой ритуал “на удачу”. У одного водителя есть с собой Библия. Он нашел ее после того, как остался жив во время взрыва. Теперь она всегда с ним, оберегает его в пути.

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