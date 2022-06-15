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Российские войска продолжают устанавливать контроль над территорией Украины, освобождая населенные пункты от неонационалистов. Сейчас котел образован южнее Северодонецка. Корреспондент “Известий” показал, что бросают в окопах бойцы ВСУ, оставляя свои позиции.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал о том, что в окопах можно обнаружить очень удивительные находки, начиная от британских сухпайков, завершая запчастями с старому оружию.

Корреспондент прошелся вместе с военнослужащим Народной милиции ЛНР по имени Игорь по единственной тропинке недалеко от города Боровское. Именно там находятся окопы ВСУ, которые сейчас отбиты военными из Луганска.

Везде можно увидеть следы быта противника. В окопах оставлен сухой паек под названием «Паляница», но изготовлен он не на Украине, а в Великобритании. Также удалось обнаружить элементы почти музейного оружия. Станислав Григорьев нашел магазин от пулемета Дегтярева. Это оружие середины прошлого века, которое сейчас использует украинская армия.

Бойцы ВСУ бросают и своих убитых сослуживцев. Здесь же в окопах был обнаружен убитый военнослужащий Украины. Солдаты ЛНР похоронили его, могила безымянная, так как имя погибшего неизвестно, никаких документов при нем не было.

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