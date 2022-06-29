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Чтобы окончательно закрыть вопрос с обстрелами российских городов со стороны ВСУ, необходимо предотвратить доставку западного оружия в зоны боевых действий, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что для этого нужно полностью уничтожить железнодорожную инфраструктуру Украины, передает издание “ФАН”.

По словам аналитика, выборочные удары, которые осуществляются ВС РФ, не приносят требуемого результата. Поэтому необходимо сконцентрироваться на масштабных ракетных атаках, которые позволят уничтожить все железнодорожные мосты в южной и западной части Украины.

Кроме того, российским военным нужно продвигаться вперед более быстрыми темпами и перемалывать встречающиеся на пути украинские подразделения. Это будет достойным ответом на попытки «демонизировать Россию» и на непрекращающиеся провокации со стороны киевского режима.

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