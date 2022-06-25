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Военный эксперт Игорь Коротченко в интервью изданию «МК» прокомментировал высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о создании антироссийской коалиции НАТО и ЕС. Он отметил, что Североатлантический альянс на ближайшем саммите в Мадриде узаконит то вооруженное противостояние с Россией, которое фактически идет уже сейчас.

РФ должна оперативно ответить на ограничение транзита в Калининград, так как в противном случае НАТО станет действовать еще более агрессивно, организовав морскую блокаду региона или даже отправив туда свои войска.

По мнению Коротченко, Москве нужно срочно пересматривать ядерное планирование и всю военную доктрину. Успешно противостоять таким козням НАТО Россия сможет с применением тактического ядерного оружия, время расчехлять которое пришло.

Это вооружение должно как можно скорее поступать в Западный военный округ, а также на Северный и Балтийский флот. Отступать РФ больше некуда, поэтому она должна действовать как можно скорее, чтобы отбить у НАТО желание продолжать агрессию.

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