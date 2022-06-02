Беспилотные аппараты MQ-1C Gray Eagle, которые Соединенные Штаты намерены передать Киеву, ВСУ обязательно задействуют для ударов по территории России, считает военный эксперт Игорь Коротченко. Он также предположил, что приоритетными целями для этих дронов станут базы с ГСМ и ключевые объекты военной и гражданской инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

По мнению Коротченко, российские ВС не смогут препятствовать передаче этих ударно-разведывательных БПЛА, поэтому они окажутся в распоряжении украинских боевиков сразу же после принятия Вашингтоном соответствующего решения. Не исключено, что первое время функции их операторов будут выполнять военнослужащие ВС США, так как ВСУ потребуется еще пройти курс обучения.

В настоящий момент точно неизвестно, передаст ли Вашингтон Киеву беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Согласно сообщению Reuters, Пентагон уже несколько недель рассматривает этот вопрос, а окончательное решение зависит от Конгресса, который вполне может заблокировать поставки.