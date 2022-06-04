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Ответ на вопрос, где закончится спецоперация ВС РФ, во многом зависит от Украины. Если она продолжит игнорировать мирные переговоры и не захочет фиксировать какую-то определенную линию, то российские войска будут продвигаться все дальше и дальше, пока не дойдут до Приднестровья и до Днепра, сообщил политолог Владимир Корнилов.

Он отметил, что по сути Киев совершенно ничего не решает. Он согласовывает свою позицию с западными спонсорами, которые не только накачивают Украину оружием, но еще и осуществляют внешнее руководство действиями киевского режима. Именно поэтому если они не остановятся, то продвижение российских войск будет продолжаться.

«Надеюсь, до Стоунхенджа все-таки не дойдем», – отметил эксперт.

Также он напомнил, что из-за преступных приказов Киева ВСУ несут потери и продолжают гибнуть мирные люди на Донбассе. Но президенту Зеленскому, который слышит только команды западных хозяев, до этого нет никакого дела.

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