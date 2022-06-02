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Музыканты, которые не поддержали проведение спецоперации в Донбассе, продолжают испытывать давление. На этот раз едва не сорвался концерт группы “Несчастный случай”. Её лидер Алексей Кортнев не раз выступал с критикой российских властей, а в конце февраля выступил против военной операции на Украине.

Инцидент произошёл в Нижнем Новгороде. Как сообщает РБК, неизвестные лица заблокировали слушателям вход на площадку, где должна была выступать группа. В телеграм-каналах, которые сообщают о происшествии, также указывалось, что в самом зале отключил свет, а зрителей пришлось вести к своим местам не через парадный, а через чёрный вход. Между тем активисты, заблокировавшие двери здания, при этом скандировали “Майдан не пройдёт” и “За Россию”.

В итоге концерт всё же состоялся. После него лидер “Несчастного случая” пояснил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы.

Ранее из-за своей негативной оценки спецоперации на Украине группа ДДТ и её лидер Юрий Шевчук вынуждены были ограничить концертную деятельность. Во всяком случае, сами музыканты считают, что некоторые их концерты были отменены именно по этой причине.

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