Меры борьбы с контрафактным алкоголем, от которого ежегодно умирают десятки человек в России, расширят. Госорганы усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами – сейчас злоумышленники могут их использовать, как основу для создания контрафакта, пишут “Известия”.

Усиливать контроль за лекарствами будут Центр развития перспективных технологий и Росалкогольрегулирование. В настоящее время движение спирта от его производителя до производителя лекарств отслеживается, однако как только спирт становится фармсубстанцией для создания препаратов, контроль за ним пропадает.

Предполагается, что после того как Росалкогольрегулирование будет получать данные из системы “Честный знак”, в которой отслеживается движение товаров, подлежащих обязательной маркировке, это исключит возможность нелегального использования спиртосодержащих лекарств в качестве основы для создания контрафактного алкоголя. Иными словами у ведомства будет под контролем движение спирта от его производителя до конечного потребителя.